5 كوارث طبيعية عبر التاريخ غيرت خريطة الأرض.. أبرزها الطاعون الأنطونى

كتبت منال العيسوى

التغيرات المناخية هى الشبح الخفى القادر على تعديل ملامح الأرض وخريطة الجبال والمحيطات، لما ينجم عنها من ظواهر طبيعية، تحولت لكوارث غيرت خريطة الكرة الأرضية سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، ورصدها علماء الجيولوجيا خلال دراسة التاريخ القديم وصولا إلى القرن الـ20.

وخلال هذا التقرير نرصد أبرز 5 كوارث طبيعية عبر التاريخ:

1- اصطدام كوكب بالمكسيك

من أعظم الكوارث الطبيعية التي هزت العالم منذ حوالي 66 مليون سنة، حادثة اصطدام كوكب تشيك كسولوب بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، وأحدث فوهة تشيككسولوب التي بلغ حجمها 180 كيلومترا وعمقها 20 كيلومترًا، تلك الحادثة التي قضت على أكثر من 75٪ من الحياة للعديد من الكائنات على الأرض خلال العصرالطباشيري ومنها الديناصورات.

2- كارثة تسونامي

منذ حوالى 20 ألف عام قضت تسونامي على جزء كبير من سكان ما قبل التاريخ في بحر الشمال، تلك المساحة الموجودة بين شمال اسكتلندا والدنمارك وجزر القنال، التي وصفت بأنها جنة عدن التي كانت تعيش فيها قبائل "دوجرلاند"، منذ حوالى 8000 عام في عصور ما قبل التاريخ، وتسببت في زيادة ارتفاع مستويات سطح البحر، بأكثر من قدمين، وتفتت جزيرة دوجرلاند إلى عدد من الجزر.

3- زلزال دامجان

ضرب زلزال بقوة 7.9 درجة، في 22 ديسمبر 856 م، العاصمة الإيرانية دامجان بعرض 320 كيلومترا، وتسبب الزلزال في وفاة أكثرمن 200 ألف شخص، حيث تم تصنيفه بأنه خامس أكثر الزلازل فتكا في التاريخ.

4- الطاعون الأنطوني

ضرب الإمبراطورية الرومانية بين عامي 165 و180 بعد الميلاد طاعون رهيب، أُطلق عليه اسم الطاعون الأنطونى نسبة إلى أحد ضحاياه المحتملين وهو ماركوس أوريليوس أنطونيوس، وعرف أيضا نفس الطاعون باسم طاعون جالينوس، نسبة إلى الطبيب اليونانى الذى وثق المرض.

5- بركان جبل فيزوف

بركان جبل فيزوف هو أشهر ثوران بركاني في التاريخ، وتسبب في دفن بلدتين رئيسيتين لعدة قرون، بعد انطلاق سحابة قاتلة من الغاز مرتفعة درجة حرارتها، بارتفاع حوالى 33 كيلومترا، وتساقطت الصخور المنصهرة، وتسببت في تدمير الحياة للعديد من الكائنات الحية المرتبطة بالمنطقة، وهو ما ساهم في تدمير العديد من عناصر التنوع البيولوجى.