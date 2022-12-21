5 عادات يومية تسبب الأرق.. قلل الكافيين وبلاش وجبات دسمة قبل النوم

كتبت ميرفت رشاد

بعد يوم طويل من العمل الشاق، فإن النوم الجيد ليلاً هو ما يوفر لجسمنا وعقلنا الاسترخاء الذي تشتد الحاجة إليه، يضمن لك الحصول على نوم عميق أن تستيقظ منتعشًا في اليوم التالي وأن تظل نشطًا، ولكن إذا كنت تنام بشكل متقطع ، فقد يؤثر ذلك على إنتاجيتك، يعاني الكثير منا من أجل الحصول على 6 إلى 8 ساعات كاملة من النوم وهناك عدة عوامل يمكن أن تكون وراء ذلك، وفقًا لأخصائية التغذية Lovneet Batra ، فإن إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة والتخلي عن بعض العادات، يمكن أن يساعدنا في الحصول على ليلة نوم جيدة، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

تخل عن هذه العادات من أجل ليلة نوم هانئة



1. الوقت المفرط أمام الشاشة قبل النوم



توضح خبيرة التغذية أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات العرض الساطعة لهواتفنا يعطل إيقاعاتنا اليومية ولا يسمح لنا بالنوم المريح، يميل الضوء إلى تثبيط إنتاج الجسم للميلاتونين ، وهو هرمون يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ، وتضيف أن المستويات غير الكافية من هذا الهرمون يمكن أن تسبب الأرق والنعاس أثناء النهار والتهيج.

2. عدم امتصاص أشعة الشمس بدرجة كافية



يمكن أن يتسبب التواجد داخل منزلك طوال اليوم وعدم الاستلقاء تحت أشعة الشمس في انخفاض استهلاك الميلانين، وهذا بدوره يؤثر على إنتاج الميلاتونين ويمنع النوم الجيد.

3. كثرة الكافيين



قد يجعلك احتساء القهوة طوال اليوم تشعر بالنشاط، لكن الاستهلاك المفرط للكافيين يمكن أن يمنعك من النوم، إن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يضر بأجسامنا ويجب تجنبه.

4. مستويات عالية من التوتر



قد يكون التبديل من جانب إلى آخر والفشل في إبقاء العيون مغمضة بسبب مستويات عالية من التوتر، يتسبب قلة النوم في نظام الاستجابة للضغط في أجسامنا وبالتالي يرفع مستوى هرمون التوتر المسمى الكورتيزول ، والذي يؤثر بشكل أكبر على النوم.

5. الوجبات الدسمة



يعد تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل أمرًا ممتعًا حقًا ، يجب على المرء تجنب تناول وجبات ثقيلة قبل النوم للحصول على نوم جيد، إن تناول كمية كبيرة من الطعام قبل النوم يجعل من الصعب على الجسم هضمه ، مما يؤثر على نمط نومنا.