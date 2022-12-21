1.1 مليار دولار صادرات مصر من الحديد والصلب بالفترة من يناير إلي أكتوبر 2022

كتب إسلام سعيد

تراجعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب 23% لتسجل نحو 1,146 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022 مقابل 1,481 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية إلي استحواذ 10 دول على 75,3% من صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بقيمة 863,099 مليون دولار، يأتي على رأسها إسبانيا بقيمة 243,877 مليون دولار مقابل 349,574 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 30%.

وانخفضت صادرات الحديد الصب والصلب المصري إلى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 69% لتبلغ 48,918 مليون دولار مقابل 158,497 مليون دولار، وإلى كندا بنسبة 41% لتبلغ 47,470 مليون دولار مقابل 80,081 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب للبرتغال لنحو 38,059 مليون دولار مقارنة بنحو 50,085 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بتراجع بلغت نسبته 24%.