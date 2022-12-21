وكيل صحة الوادى الجديد يحيل عددا من الأطباء والمختصين للتحقيق لتقصيرهم

وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ القافلة الطبية المجانية بقرية الجزائر في مركز الخارجة بالوادي الجديد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والاكثر احتياجا على مستوى مراكز وقرى المحافظة .

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن أعمال القافلة انتهت من توقيع الكشف الطبي على 574 حالة مرضية من المواطنين فى حوالى 11 تخصص طبى تضمن نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتم توفير كل الأدوية التى تصرف للمرضى بالمجان.

وأضاف محروس أن قوافل حياة كريمة الطبية تأتى فى إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى مناطق الوادى الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، حيث يتم تنفيذها في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.