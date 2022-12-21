وكيل صحة الوادى الجديد يحيل عددا من الأطباء والمختصين للتحقيق لتقصيرهم

قرر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إحالة عدد من الأطباء والمختصين فى الوحدات الصحية التابعة لمركز بلاط التابع للمحافظة للتحقيق، وذلك أثناء المرور المفاجئ على عدد من وحدات الرعاية الأساسية للوقوف على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أحال أفراد الطاقم الطبى للفترة المسائية وعامل الخدمات المعاونة بوحدة الزيات الصحية للتحقيق للتقصير فى آداء العمل وعدم تواجدهم بمحل عملهم وقت المرور.
كما أحال وكيل الصحة بالمحافظة، مدير إدارة الاسنان بالمديرية ومسئول الأسنان بإدارة بلاط للتحقيق لعدم توفير طبيب أسنان بالوحدة بالرغم من وجود كرسى جديد للأسنان بها، وكذلك إحالة طبيبة الأسنان بوحدة أولاد عبد الله للتحقيق لعدم وجود أى نشاط لعيادة الأسنان خلال أسبوع كامل بالرغم من توافر الإمكانيات اللازمة للعمل.
وفى سياق متصل قرر وكيل الصحة بالمحافظة صرف مكافأة للعاملين بالفترة المسائية بوحدتى غرب الموهوب والصحوة بمركز الداخلة لما تلاحظ لديه من الالتزام بالانضباط الإدارى بالوحدتين أثناء المرور وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات.
كما وجه محروس الإدارة الهندسية بالمديرية وإدارة التموين الطبى بسرعة تجهيز وحدة غرب الموهوب بالتجهيزات الطبية والغير طبية لاحلالها محل التجهيزات القديمة، كما وجه الشكر لجميع العاملين بالوحدتين .
وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ القافلة الطبية المجانية بقرية الجزائر في مركز الخارجة بالوادي الجديد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والاكثر احتياجا على مستوى مراكز وقرى المحافظة .
وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن أعمال القافلة انتهت من توقيع الكشف الطبي على 574 حالة مرضية من المواطنين فى حوالى 11 تخصص طبى تضمن نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتم توفير كل الأدوية التى تصرف للمرضى بالمجان.
وأضاف محروس أن قوافل حياة كريمة الطبية تأتى فى إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى مناطق الوادى الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، حيث يتم تنفيذها في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.
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