مقتل سائق على يد 3 أشقاء بسبب خلافات على أولوية تحميل الركاب بالمنوفية

لقى سائق بقرية كوم عياد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه عقب إصابته بجرح قطعى فى الصدر بالجهة اليسرى، بعد محاولة الفريق الطبى إنقاذه ولكن فشلت محاولته، وتوفى متأثرا بإصابته، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون العميد محمد أبوالعزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بنشوب مشاجرة بموقف شنشور بسبب أسبقية تحميل الركاب بين السائقين، والتى أصيب فيها سائق، 32 عاما، ومقيم قرية كوم عياد، بإصابة بالغة فى الصدر، وتم نقله على إثرها للمستشفى لمحاولة إسعافه والتى فشلت وتوفى متأثرا بإصابته.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون لموقع الحادث، وبسؤال شقيق الضحية، اتهم 3سائقين أشقاء، وجميعهم مقيمون بذات المركز بالتعدى على شقيقه وإحداث إصابات بالغة به أدت إلى الوفاة.

وأكد شقيق المجنى عليه أن المتهمين نشبت بينهم وبين شقيقه مشادة كلامية تطورت لاشتباك بالأيدى واستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، وذلك لخلافات بينهم بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف شنشور التابع لذات المركز.

وتمكنت وحدة مباحث مركز أشمون، بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث، من القبض على المتهمين، وتم تحرير السلاح المستخدم بالواقعة، وتم تحرير محضر رقم 36225 جنح مركز أشمون لسنة 2022.

وتم استخراج تصاريح الدفن بعد معاينة الجثمان من الطب الشرعي، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة.