وزير الدفاع الإسرائيلى يرفض تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد

وكالات

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، صباح اليوم الأربعاء، عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد.

وحسب موقع سوا الإخبارى، "بعد تقييم للوضع، وبناء على توصية المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، قرر وزير الدفاع جانتس عدم إعادة جثة الأسير أبو حميد".

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فجر أمس الثلاثاء، رسميًا، استشهاد الأسير ناصر أبو حميد.

بدوره أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن الجهود ما زالت تبذل للإفراج عن جثمان الشهيد ناصر أبو حميد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ إن "الجهود لم ولن تتوقف حتى الإفراج عن الجثمان، ونتمنى ان نتلقى جواب إيجابي بهذا الموضوع".

وأوضح أن "اتصالات أجريت مع أشقاء عرب مؤثرين وأيضاً مع جهات أمريكية للتدخل بشكل مباشر لتسليم جثمان الشهيد أبو حميد".