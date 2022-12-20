اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:06 م
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رئيس فلسطين يحمل إسرائيل المسؤولية عن استشهاد المناضل "ناصر أبو حميد"

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 10:49 ص
رئيس فلسطين يحمل إسرائيل المسؤولية عن استشهاد المناضل "ناصر أبو حميد" الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ.ش.أ

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نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، إلى أبناء شعبه والمناضلين وأحرار العالم، الشهيد الأسير القائد البطل ناصر أبو حميد، الذي استشهد اليوم جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد "القتل البطيئ". 

وتقدم أبو مازن، لخنساء فلسطين والدة الشهيد ناصر والدة الشهداء والأسرى والجرحى المناضلة الصلبة أم ناصر أبو حميد ومن أسره المناضلة، هذه الأسرة التي شكلت نموذجا للتضحية والصمود، بأحر العزاء والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان. 

وحمّل أبو مازن الاحتلال مسؤولية استشهاد أبو حميد، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسري.

 


فلسطين

اسرائيل

محمود عباس

ناصر أبو حميد



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