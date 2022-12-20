رئيس فلسطين يحمل إسرائيل المسؤولية عن استشهاد المناضل "ناصر أبو حميد"

وتقدم أبو مازن، لخنساء فلسطين والدة الشهيد ناصر والدة الشهداء والأسرى والجرحى المناضلة الصلبة أم ناصر أبو حميد ومن أسره المناضلة، هذه الأسرة التي شكلت نموذجا للتضحية والصمود، بأحر العزاء والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وحمّل أبو مازن الاحتلال مسؤولية استشهاد أبو حميد، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسري.