نقص هذا المعدن فى جسمك يجعلك عرضة لارتفاع ضغط الدم

كتبت فاطمة خليل

ارتفاع ضغط الدم حالة مزمنة لا تؤدي إلى إجهاد القلب فحسب، بل تزيد أيضًا من خطر الإصابة ب أمراض القلب والأوعية الدموية، وقد يكون نقص بعض المعادن هو السبب الذى قد يجعلك عرضة لارتفاع ضغط الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وأوضح الخبراء أنه على سبيل المثال، يمكن ربط المستويات المنخفضة من البوتاسيوم بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

دور البوتاسيوم وكيف يؤثر نقص المعادن في جسمك

البوتاسيوم معدن أساسي يساعد في الحفاظ على المستويات الطبيعية للسوائل داخل خلايانا.

وفقًا لـ Health Harvard ، فإنه ينظم ضربات القلب ، ويضمن الوظيفة المناسبة للعضلات والأعصاب ، وهو حيوي لتخليق البروتين واستقلاب الكربوهيدرات علاوة على ذلك ، يساعد المعدن على زيادة الصوديوم في الجسم ، وهو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم.

البوتاسيوم يريح جدران الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم ويحمي من تقلصات العضلات.

أظهر عدد من الدراسات وجود ارتباط بين انخفاض تناول البوتاسيوم وزيادة ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

على الجانب الآخر ، يمكن للأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم أن يخفضوا ضغط الدم الانقباضي بشكل كبير عن طريق زيادة تناولهم للبوتاسيوم عندما يختارون تناول الأطعمة الصحية.

وفقًا لمايو كلينك، يُعرّف ارتفاع ضغط الدم بأنه ضغط انقباضي من 120 إلى 129 ، وضغط انبساطي أقل من 80. وضغط الدم الطبيعي هو 120/80 ملم زئبق أو أقل. يعتبر ضغط الدم الأعلى من 180/120 ملم زئبق حالة طارئة أو أزمة ارتفاع ضغط الدم.

علامات نقص البوتاسيوم

يمكن أن يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم عدة أعراض. وتشمل هذه:

- إمساك

- الشعور بسرعة دقات القلب أو الخفقان

- إعياء وتعب

- تلف العضلات

- ضعف أو تقلصات العضلات

- وخز أو تنميل

كيف تتحقق مما إذا كان لديك مستويات منخفضة من البوتاسيوم في الجسم

إلى جانب تحديد الأعراض ، يمكنك زيارة طبيبك الذي قد ينصحك بإجراء فحص دم وفقًا لـ Cleveland Clinic ، يتراوح مستوى البوتاسيوم الطبيعي للبالغين من 3.5 إلى 5.2 ملي مكافئ / لتر ، في حين أن مستويات البوتاسيوم بين 3 و 3.5 ملي مكافئ / لتر تعتبر نقصًا خفيفًا في بوتاسيوم الدم.

ما الذى يجب أن تتناوله يومياً من البوتاسيوم

وفقًا لمايو كلينك ، فإن نقص البوتاسيوم أمر نادر الحدوث ، ولهذا السبب لا توجد بدلات غذائية موصى بها (RDA) لهذا المعدن ومع ذلك ، يُعتقد أن 1600 إلى 2000 مجم (40 إلى 50 ملي مكافئ [mEq]) يوميًا للبالغين كافية.

أغذية غنية بالبوتاسيوم

تحتوي العديد من الأطعمة على مستويات غنية من البوتاسيوم. تشمل بعض الأطعمة الشائعة: الخضروات الورقية والفول والمكسرات ومنتجات الألبان والأسماك مثل التونة والسلمون والخضراوات النشوية مثل القرع الشتوي.

بصرف النظر عن ذلك ، فإن الفواكه مثل الموز والبرتقال والشمام والمشمش والجريب فروت هي أيضًا مصادر ممتازة للبوتاسيوم.

لا تنس البقوليات بما في ذلك الفاصوليا والعدس وفول الصويا.