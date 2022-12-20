قصة فنانة تشكيلية بجامعة الإسكندرية تمثل مصر وتفوز بثلاث جوائز دولية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تعتبر كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية هى مصنع الفنانين كما يُطلق عليها تخرج منها العديد من الفنانين التشكيلين والمعماريين ورفعوا اسم الجامعة ومصر فى المحافل الدولية، وخلال عام 2022 حصلت الدكتورة نورهان المهدى على ثلاثة جوائز دولية فى الفنون وهم من اكبر الجوائز الدولية فى العالم التقى " اليوم السابع" الدكتورة نورهان المهدى لسرد تفاصيلي الحصول على الجوائز العالمية .

وتقول الدكتورة نورهان المهدى، المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة، إنها حصلت على ثلاث جوائز دولية خلال هذا العام، وهي جائزة ليوناردو دافنشي في الرسم من دولة إيطاليا، وجائزة باريس الدولية حيث مثّلت مصرَ في معرض بمتحف اللوفر بباريس في شهر أكتوبر 2022، ومؤخراً جائزة برشلونه الدوليه نوفمبر 2022 عن مشاركتها في بينالي برشلونة الدولي الرابع 2022 بإسبانيا ، والذي يتم عقده كل عامين في المتحف الأوروبي الحديث MEAM، وتكريمها من قبل القائمين على المسابقة الدولية لكونها واحدة ضمن نخبة الفنانين العالميين، بجانب نشر العمل في مجلة الفن الدولي .

وأضافت ان كافة الأعمال الفنية قائمة على فلسفه ومواجهة بين الخير والشر ، واوضحت ان العمل الاول كان بعنوان "فعل ادم " بينما العمل الثانى لها كان بعنوان " همس الشيطان" وهو يتحدث عن الضرر الذى يسببه الشيطان فى عقل الإنسان والعمل الثالث بعنوان اعتراض الملاك ".

وقالت إنها أثناء مشاركتها فى إيطاليا عن الجميع مبهور بالفن المصرى والآثار المصرية وكوكب المومياوات أهم لديهم شغف كبير بالآثار المصرية وتاريخ مصر وشغفهم لزيارة هذه الأماكن الأثرية .

وأشارت إلى أنها شاركت فى معرض المؤسسة المصرية الإيطالية ولاقت الأعمال قبولا ونجاحا كبيرا، وذلك شجعها للمشاركة فى الجوائز الدولية .

وقالت إنها من مواليد محافظة الدقهلية بدأ حبها للفن فى سن مبكر وشجعها والدتها على استمرار الموهبة وبدأت فى رسم الكاريكاتير ووفر لها والدها الامكانيات الازمة وقررت بعد ذلك الالتحاق بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وانتقلت للعيش بالاسكندرية حتى تخرجت وعينت معيدة بالكلية ودرجت حتى حصلت على درجة استاذ مساعد بالكلية .

وأضافت أن محافظة الإسكندرية لها دور كبير فى تنمية موهبتها فى مدينة ملهمه الفن والفنانين وكان لها دور كبير فى حياتها الفنية وتأثرها بالبحر والاجواء فى عروس البحر المتوسط.

كماوجهت شكرها للدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية لتقديم التهنئة لها ودعمه الدائم لاعضاء هيئة التدريس وتقديم كافة الدعم اللازم لهم للحصول على الجوائز العلمية والدرجات العلمية المختلفة .

وعن قدوتها فى الفن قالت انها متأثرة بالفن الايطالى ومثلها الأعلى الفنان الايطالى كارافاجيو وايضا ليوناردو دافنشى وهم لهم تأثير كبير على اعمالها الفنية .

وأوضحت انها تسعى للحصول على حائزة جديدة خلال لعام 2023 لكى تكون اضافة جديدة لها ولجامعة الإسكندرية فى مجال الفنون وهى جائزة دولية .

وطالبت الشباب بضرورة السعى والعمل وعدم الاستمتاع للمحبطين لتحقيق النجاح مؤكدة ان النجاح الحقيقى هو الحفاظ على النجاح وعدم اهداره وتحقيق نجاح كبير يضاف اليه.

وكان قد هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الفنانة التشكيلية الدكتورة نورهان المهدي المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة، لفوزها بثلاث جوائز دولية خلال هذا العام، وهي جائزة ليوناردو دافنشي في الرسم من دولة إيطاليا، وجائزة باريس الدولية حيث مثّلت مصرَ في معرض بمتحف اللوفر بباريس في شهر أكتوبر 2022، ومؤخراً جائزة برشلونه الدوليه نوفمبر 2022 عن مشاركتها في بينالي برشلونة الدولي الرابع 2022 بإسبانيا ، والذي يتم عقده كل عامين في المتحف الأوروبي الحديث MEAM، وتكريمها من قبل القائمين على المسابقة الدولية لكونها واحدة ضمن نخبة الفنانين العالميين، بجانب نشر العمل في مجلة الفن الدولي المعاصر، متمنياً لها التوفيق ومزيد من التقدم والإزدهار.



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