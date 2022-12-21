نائب بـ"الشيوخ" بجلسة الحوار الوطنى بدمياط: صندوق مصر الرقمية أحد حلول جذب الاستثمار

دمياط - هيثم مراد

انطلقت جلسة الحوار الوطني لحزب حماة الوطن بمحافظة دمياط، بعنوان " توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي" بحضور عددا من أساتذة الجامعة والشخصيات العامة ورجال الدين ونواب مجلسي الشيوخ والنواب.

تناول الحوار الوطني ملفات تنمية الصناعة المصرية، وناقش فكرة صندوق مصر الرقمية والذى بصدد الانتهاء من القانون الخاص به خلال أيام داخل مجلس الشيوخ، والذى يعمل على القضاء على البيروقراطية وتنمية الصناعة المصرية وجذب الاستثمار.

ومن جانبه، أكد النائب محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يناقش حاليا إمكانية طرح صندوق مصر الرقمية، والذى يسهم فى تيسير الإجراءات على كافة العاملين فى قطاع الأعمال، مشيرا إلى أنه تم تناول هذا الملف داخل الحوار الوطنى من أجل إطلاع الجميع على ما تقوم به الدولة حيال تنمية الصناعة، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد نقلة جيدة بمجال تنمية الصناعة المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرخصة الذهبية تعد خطوة جيدة نحو تحقيق الهدف من تنمية الصناعات والاستثمار داخل مصر، مشددا أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن تفاصيل إنشاء صندوق مصر الرقمية والذي سيحدث نقلة جديدة في مجال الصناعة والاستثمار.

وأكد أيضا أن هذا الملف يأتي كثاني أهم الملفات التي يجب تناولها من أجل تطوير الصناعة بعد ملف التسويق، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى تفعيل خدمات الشباك الواحد، وكذلك إيجاد حلولا تسويقية أمام كافة المنتجات المصرية لاسيما الصناعات التي تجري داخل دمياط.

وأوضح النائب محمود صلاح خلال كلمته داخل الحوار الوطني لحزب حماة الوطن بدمياط، أن ملفات تنمية الصناعة كثيرة ومتعددة، وأن القيادة السياسية تضع نصب أعينها على هذا الأمر وتوليه اهتماما بالغا، مشيدا بما يتم تقديمه فى مجال تنمية الصناعة داخل مصر، ولعل أبرز تلك الخطوات انشاء صندوق مصر الرقمية.

وكانت أمانة حزب حماة الوطن بدمياط قد أطلق جلسة الحوار الوطني تحت عنوان " توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي" بحضور عددا من قيادات الحزب والشخصيات العامة ونواب مجلسي الشيوخ والنواب ورجال الدين.