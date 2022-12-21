واشنطن (أ ش أ)

أكدت السفارة الروسية فى واشنطن، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخزانة الأمريكية لا تزال تعرقل تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وقال المستشار فى السفارة الروسية أندريه ليدينيف ـ حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن التراخيص التي نشرتها الخزانة الأمريكية التي يزعم أنها تهدف إلى إلغاء العقوبات المتعلقة بقطاع الأغذية لا تتطرق إلى وضع صادرات الغذاء الروسية التي جرى تعطيلها. وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن مصدري الحبوب والأسمدة الروسية لا يزالون يواجهون ارتفاعا كبيرا في مصاريف التأمين وعقبات في تنفيذ المعاملات المالية وصعوبات في ترتيب الخدمات اللوجستية، مؤكدا أن الإفراج عن الحبوب والأسمدة الروسية العالقة في الموانئ الغربية من أجل تسليمها مجانا للدول المحتاجة يتطلب شهورا من المفاوضات الصعبة.

وكان السفير الروسي لدي الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف، اتهم واشنطن بالسعي لتصعيد النزاع في أوكرانيا عبر تزويد كييف بالمزيد من الأسلحة القوية.

وقال أنطونوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الولايات المتحدة تنجر بشكل متزايد إلى الصراع الأوكرانى"، محذرا من عواقب لا يمكن التنبؤ بها لزيادة إمدادات الأسلحة لكييف، مضيفا أن "الإدارة الأمريكية تتجاهل هواجس موسكو بهذا الشأن".

وأشار إلى أن "الكثير من السياسيين الأمريكيين لا يزالون يفكرون ويتصرفون وفقا لقوانين الحرب الباردة"، لافتا إلى أن "استعادة موسكو لهيبتها أصبح مصدر إزعاج لواشنطن".