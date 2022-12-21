اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موسكو تستدعى سفير فرنسا بسبب هجوم على مسؤول روسى فى إفريقيا الوسطى

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 07:44 م
موسكو تستدعى سفير فرنسا بسبب هجوم على مسؤول روسى فى إفريقيا الوسطى روسيا
وكالات

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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، على خلفية هجوم استهدف مسؤولا روسيا في إفريقيا الوسطى، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد قال فلاديسلاف إيلين، الملحق الصحفى فى سفارة روسيا بجمهورية إفريقيا الوسطى، قبل يومين، إن مدير عام "البيت الروسى" فى افريقيا الوطى تعرض لمحاولة اغتيال. 

وذكر الملحق الصحفى، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أنه تم نقل المدير العام لـ"البيت الروسي" في جمهورية إفريقيا الوسطى دميتري سيتوي، إلى المستشفى في بانجي بعد محاولة الاغتيال.

وأضاف: "هذا الصباح جرت محاولة لاغتيال المدير العام للبيت الروسي دميتري سيرجيفيتش سيتوي وهو في المستشفى".

 

روسيا

فرنسا

السفارة الفرنسية لدى موسكو

إفريقيا الوسطى

البيت الروسي



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