موسكو تستدعى سفير فرنسا بسبب هجوم على مسؤول روسى فى إفريقيا الوسطى

وكالات

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، على خلفية هجوم استهدف مسؤولا روسيا في إفريقيا الوسطى، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد قال فلاديسلاف إيلين، الملحق الصحفى فى سفارة روسيا بجمهورية إفريقيا الوسطى، قبل يومين، إن مدير عام "البيت الروسى" فى افريقيا الوطى تعرض لمحاولة اغتيال.

وأضاف: "هذا الصباح جرت محاولة لاغتيال المدير العام للبيت الروسي دميتري سيرجيفيتش سيتوي وهو في المستشفى".