ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن قائد الشرطة في شمال شرق كينيا، جورج سيدا، قوله إن الضحايا كانوا في سيارة للشرطة عندما تعرضوا لهجوم فى منطقة تقع بالقرب من بلدة جاريسا المتاخمة للحدود الصومالية.

وأضاف أن الهجوم بدأ عندما مرت السيارة على عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق، فيما قام المهاجمون باستهداف السيارة بقذيفة صاروخية أسفرت عن مقتل ضابطين ومدني واحد، ثم قاموا باضرام النيران في السيارة.

وأوضحت الشرطة أنها تعكف حاليا على ملاحقة منفذي الهجوم.

