مصرع عامل صدمه قطار بمحطة سكك حديد المنشأة في جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت محطة سكك حديد المنشاه جنوب محافظة سوهاج، وفاة عامل يبلغ من العمر 21 سنة، عقب إصطدام إحدى القطارات به، عقب مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاه، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى تحت تصرف النيابة العامة ، والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من الخدمات المعينة بمحطة سكك حديد المنشأة ، تفيد بوفاة عامل إصطدم به قطار بدائرة مركز المنشاه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وخطار أهلية المتوفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات عقب إنتقال اللواء أحمد فجر، نائب المدير لقطاع الجنوب، والتي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه، بوفاة المدعو علي م ع م 21 سنة عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج عقب إصطدام القطار به.

وبسؤال ناظر محطة سكة حديد المنشاه أفاد بأنه عقب مرور القطار الروسي " أسوان – القاهرة " من مزلقان المنشاه القبلي دائرة المركز إصطدم بأحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما نتج عنه وفاته، تم توقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على الجثة.

تم إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار جهة التحقيق التي تولت التحقي وصرحت بدفن الجثة.