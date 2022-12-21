مصرع طفل فى حادث انقلاب "توك توك" بمركز سمسطا جنوب بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقى طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب مركبة توك توك بطريق قرية الشنطور، سمسطا غربي محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بطريق الشنطور سمسطا غربي محافظة بني سويف.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف أحمد بدوي حسن 12 عامًا يقيم قرية الشنطور إلى مستشفى سمسطا المركزى، وتم إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وشهدت محافظة بنى سويف إصابة أسرة مكونة من زوجين و4 من أبنائهما، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين سمسطا دائرة محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلي المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين سمسطا دائرة المحافظة، نتج عنه إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة .