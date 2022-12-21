مصرع طفل صدمته سيارة أثناء استقلاله دراجة بخارية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العرم 13 سنة ،يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصرعه، وذلك على إثر إصطدام سيارة ميكروباص به حال إستقلاله دراجته البخارية على الطريق، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى، تحت تصرف جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة لعدم وتولت التحقيق في الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أحمد فجر، نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بدائرة مركز المنشاه جنوب المحافظة بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، ووجود متوفى تم نقله للمشرحة بالمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، والعميد نور عمر، رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه، بوقوع مصادمة على الطريق بدائرة المركز بين سيارة ميكروباص ودارجة بخارية، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " ميكروباص " قيادة المدعو أحمد ض ع م 38 سنة سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج بإحدى الشركات الخاصة ، حيث أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو م . ز. م 13 سنة طالب ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى تم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة والذى أفاد بإصابته بنزيف داخلى مما نتج عنه وفاته وتم إعداد تقرير بذلك.

وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالتحريات وبسؤال أهلية المتوفى قرروا ما جاء بالتحريات وأتهموا قائد السيارة بالتسبب في وفاة الطفل تم تحرير محضرا بالواقعة وتم اخطار جهة التحقيق المختصة لتولى شئونها.