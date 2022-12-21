مصرع شقيقين اصطدمت بهما سيارة أثناء عبور الطريق الدائرى بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

لقي شقيقين مصرعهما إثر اصطدام سيارة نقل بهما، أثناء عبورهما الطريق الدائري، اتجاه الجيزة، بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمانين للمستشفي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثمانين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، كما أمرت بالتحفظ على سائق السيارة والاستعلام عليها بالمرور، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم ناصر الجمال، مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغا من عمليات النجدة، باصطدام سيارة نقل بعاملين أثناء عبورهما الطريق الدائري، اتجاه الجيزة، بمنطقة مسطرد دائرة المركز وإصابتهما بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، ومصرعهما على الفور.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد حجاج رئيس مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع كلا من "إ م ع"، 40 سنة، وشقيقته، إثر إصابتهما بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل بهما أثناء عبورهما الطريق الدائري، اتجاه الجيزة بمنطقة الخصوص دائرة قسم شرطة الخصوص، وإصابتهما بنزيف داخلي بالمخ فى وكسور متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة.

كما تمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط سائق السيارة، وبمواجهته أكد أنه فوجئ بالمجني عليهما أمامه أثناء قيادته أعلى الطريق الدائري، ولم يستطع مفاداتهما، واصطدم بهما، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.