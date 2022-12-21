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المشدد 15 سنة لـ"استورجى سيارات" تعد على طفل أثناء عودته من الدرس بطوخ

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 04:17 م
المشدد 15 سنة لـ"استورجى سيارات" تعد على طفل أثناء عودته من الدرس بطوخ محكمة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوى إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة، مدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاستورجn سيارات، لاتهامه بالتعدي علي طفل، أثناء عودته من درسه بقرية قرقشندة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.
 
وكان المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، قد أحال المتهم ويدعى "ا. ظ. م"، 19 سنة، استورجي سيارات، لمحكمة الجنايات، لأنه في غضون شهر فبراير من العام الجاري، اختطف المجني عليه الطفل "ا. ا"، وأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي. 
 
 
يُذكر أن ذات الدائرة قررت، تأجيل نظر قضية مقتل سائق توك توك، على يد عامل بكافيتريا، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب الصوت العالى للموسيقى، وضربه بكسر سيراميك، بمنطقة زاوية بلتان دائرة مركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يناير المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهم.
 
وكان المستشار فكرى خيرى المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، قد أحال "أحمد ا ا"، 22 سنة، عامل بكافيتريا، لاتهامه بقتل المجنى عليه "حسن إ ف"، سائق توك توك، عمدًا يغير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما، استل أداة "قطعة كسر سيراميك"، عاجله بضربة قطعية غائرة فى الجانب الأيسر من العنق، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.
 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10636 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 1193 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد ا أ"، 22 سنة، عامل بكافيتريا، بدائرة مركز طوخ فى محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "حسن إبراهيم فوزى عبد المعز، عمدًا يغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى إثر نشوب مشاجرة بينهما استل أداة "قطعة كسر سيراميك"، وما أن ظفر به حتى عاجله بضربة قطعية غائرة فى الجانب الأيسر من العنق باستخدام الأداة، قاصدا إزهاق روحه، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتى أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
 
 

 


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