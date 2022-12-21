مشاركة بالحوار الوطني في دمياط: جهود الدولة ساهمت في تطوير الثروة الحيوانية.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

اختتم حزب حماة الوطن بدمياط فاعليات الحوار الوطني والذي انطلق اليوم بعنوان "تمكين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي"، وذلك بحضور عددا من قيادات الحزب والتنفيذيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة ورجال الدين.

وقدم اليوم السابع لقاء مع الدكتورة نورا مسؤول مشروع "كوب لبن نظيف" بمديرية الزراعة بدمياط، والتي أوضحت أن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل تنمية وتطوير الإنتاج الحيواني، مشيرة إلي وجود الكثير من المبادرات التي تهدف إلي تنمية صناعة الألبان على مستوى الجمهورية.

واضافت أيضا أن الحوار الوطني قدم رؤي مختلفة ومتعددة حول ملفات الصناعة بشكل عام بينها صناعة الألبان، والتي جاءت ضمن اهتمامات السيد رئيس الجمهورية في برنامج مبادرة " كوب لبن نظيف".

وأشارت إلي تطوير17مركز لتجميع الألبان على مستوى محافظة دمياط كمرحلة أولي ضمن النادرة الرئاسية "كوب لبن نظيف" ط، والتي تهدف إلي توفير المواد الخام ومواد التصنيع اللازمة لتطوير هذه الصناعة واستعادة مكانتها مجددا.

واوضحت أن جلسة الحوار الوطني جاءت لتباظل الآراء حول تنمية هذه الصناعة بالشكل الذي يضمن استعادة بريقها مجددا.

واضافت أن مديرية الزراعة بدمياط نظمت العديد من الزيارات الميدانية لتقديم الدعم اللازم لكافة العاملين في مجال صناعة الألبان، وفق رؤية السيد رئيس الجمهورية لتنمية هذه الصناعة.

واضافت ان بين أهداف مبادرة رئيس الجمهورية "كوب لبن نظيف" توفير فرص عمل للشباب والخريجين، والذي قد يبدأ بأقل التكلفة وسط دعم كبير من قبل الدولة في توفير رأس الماشية لبداية المشروع والذي يضمن في النهاية توفير المادة الخام لصناعة الألبان.

وكان حزب حماة الوطن قد أطلق اليوم فاعليات الحوار الوطني تحت عنوان " تمكين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي" بحضور عددا من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة ورجال الدين، والذي تناول ملفات تطوير وتنمية الصناعة المصرية وتشجيع الصناعات المحلية.