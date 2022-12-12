محافظ الشرقية يعقد اجتماعاً لمناقشة آلية تنفيذ قانون ترخيص المحال العامة

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعاً مع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، وبحضور مديري إدارات (الشؤون القانونية – الشؤون الهندسية - الإعلانات - المشرف العام على المراكز التكنولوجية ) بالديوان العام، وذلك لتطبيق قراري رئيس الوزراء 590لسنة 2020 و1698 لسنة 2020 م لاصدار اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون واعتماد جدول تصنيف المحال العامة وكذلك قرارات وزير التنمية المحلية من 30 وحتى 40 لسنة 2022 المكملة لتفعيل القانون رقم 154 لسنة 2019 والخاص بترخيص المحال العامة.

استهل المحافظ الاجتماع بتأكيده على اهمية تطبيق قانون ترحيص المحال العامة والقرارات المنظمة له والصادرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، والذي سيعمل على اختصار الدورة المستندية للحصول على الترخيص تطبيقاً لخطة الدولة نحو التحول الرقمي وحتى يستطيع المواطن ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة ولدفع عجلة التنمية والنهوض بالإقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.

كلف المحافظ الدكتور إيهاب العزازي المشرف العام على المراكز التكنولوجية تنظيم دورة تدريبية مكثفة لمدة يومين للعاملين في المراكز التكنولوجية والمختصين في التعامل وتطبيق قانون ترخيص المحال العامة،على كيفية تلقي الطلبات يدوياً من المواطنين وتفعيلها فضلاً عن التعامل مع الطلبات المقدمة إلكترونياً من قبل المواطنين للحصول على تراخيص المحال وتحويل الطلبات اوتوماتيكياً للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الاخرى المختصة بتطبيق القانون طبقاً لدورة العمل اللازمة لتفعيل الطلب.

كما كلف المحافظ نائبيه الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز بعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الجهات المختصة والمنوطة بتنفيذ آليات ومحددات تطبيق قانون ترخيص المحال العامة وهم رئيس المركز او المدينه ومسؤولي ( الحماية المدنية - جهاز شؤون البيئة - الصحة - الامن الصناعي - السلامة والصحة المهنية - سلامة الغذاء) والتنسيق في ذلك والتكليف بعقد ورش عمل للمكاتب المخصصة لتلقي الطلبات في تلك الجهات.

أكد المحافظ انه بصدد تشكيل لجان فحص وإصدار قرارات لتفعيل تنفيذ قانون تراخيص المحال العامة واللوائح المنظمة له وفق قرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين.