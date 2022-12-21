محافظ الشرقية: غرفة عمليات تتابع توافر السلع ولجنة تتابع الأسعار فى السوق

محمد شعلان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المنافذ التى تم تنفيذها فى كل مراكز ومدن المحافظة متوفر فيها جميع السلع بأسعار مناسبة، ويتم متابعة الجودة من خلال وزارة الصحة، قائلا: "فى منافذ لكل القطاعات وشوادر كمان لبعض الأحزاب اللى عندهم رغبة يعرضوا السلع بأسعار مناسبة وتوفير أماكن جيدة ومناسبة لجميع التجار"، مفيدا بأن هناك غرفة عمليات تتابع توافر السلع ولجنة تتابع الأسعار في السوق.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أنهم يتابعون عرض السلع بأسعار مناسبة ويتم متابعتها بلجان متابعة ميدانية ورجال مباحث التموين، لافتا إلى أنه أجرى جولة بمركز أبو حماد اليوم ووجد الأمور كلها مستقرة بأسعار مناسبة.

واستكمل: "السلع موجودة بكميات مناسبة ومفيش قلق من توافر السلع والأسعار مناسبة وفي بعض السلع أسعارها تحركت في آخر شهرين ولكن متوفرة بالذات البقوليات والأرز والسكر والزيوت متوفرة أيضا".

وكانت قد ضبطت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالشرقية، أدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة داخل مخزن يُدار بدون ترخيص بالزقازيق، قيمتها تقدر بـ2 مليون جنيه.

وشنت حملة مكبرة مشتركة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين محافظة الشرقية برئاسة محمد الميهي ، والدكتورة هبة رفعت رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، واللواء عمر الحوام رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية، تم المرور على بعض مخازن الأدوية غير المرخصة ، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 11692/2022 جنح أول الزقازيق ضد "م .م.أ"، صاحب مخزن أدوية بناحية الحسينية أول الزقازيق لإدارته بدون ترخيص وحيازة أدوية في درجة حرارة غير مناسبة وتقدر قيمتها السوقية بحوالى 2 مليون جنيه.