محافظ الدقهلية يكرم فريق الإشراف على مشروع القراءة بعد الحصول على 3 مراكز

الدقهليه فريق محافظات

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم، هشام السنجرى مسئول تنفيذ المشروع القومى للقراءة بمصر ودول أفريقيا، والوفد المرافق له وذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وكرم محافظ الدقهلية أعضاء الوفد وأشاد بجهودهم المبذولة في تنفيذ المشروع بالدقهلية وإتاحة الفرصة لأبناء مديرية التربية والتعليم من المراحل التعليمية المختلفة بالمشاركة فيه، وأشار مختار إلى أن الدقهلية من خلال أبنائها المشاركين بالمشروع حققوا 3 مراكز ويحصلون على جوائز مالية قدرها مليون و100 ألف جنيه.

وقد ثمن مختار الدور الكبير لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية والتى أتاحت الفرصة لأبناء الدقهلية للمشاركة فى هذا المشروع المتميز، ووجه الشكر والتقدير لمؤسسة البحث العلمي ولدولة الإمارات الشقيقة على تنفيذ هذا المشروع، والذى يؤكد السعى الجاد نحو إحداث نهضة فى القراءة عبر الأجيال وجعلها أولوية لدى مختلف الفئات.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن الطالبة فريدة محمد عبد المنعم الشناوي، الطالبة بالصف الثالث الابتدائي مدرسة السلام الابتدائية بإدارة المطرية بمحافظة الدقهلية، حققت المركز الأول في المرحلة الابتدائية، كما حققت الطالبة سلمى حازم بمدرسة الوادي بإدارة طلخا التعليمية المركز الأول في المرحلة الإعدادية، وذلك ضمن المشروع الوطني للقراءة وحصلت كل منهما علي جائزه مالية قدرها نصف مليون جنيه كما حصل احد المدرسين علي مستوي متميز في القراءة محققا المركز السابع وحصل علي جائزة مالية قدرها 100 الف جنيه.

وقال وكيل الوزارة إنه سعيد بأبناء الدقهلية، سواء الطلاب أو المعلمين، متمنيا لهم كل التوفيق في حياتهم المقبلة عن المشروع الوطني للقراءة.

جدير بالذكر أن المشروع الوطني للقراءة يسهم في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة وذلك وفق خطة تتوافق مع رؤية مصر 2030.