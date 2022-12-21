فوائد العسل.. منها التغلب على الأرق وعلاج السعال

كتبت رانيا عامر

يحتوي العسل بشكل طبيعي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك النياسين، والريبوفلافين، والكالسيوم، والنحاس، والحديد،والمغنيسيوم، والمنجنيز، والفوسفور، و البوتاسيوم ،والزنك. يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في محاربة علامات الشيخوخة في جسمك، ذلك وفقا لما نشره موقع mumsvillage.

خارجيًا يمكن استخدامه كمضاد حيوي طبيعي للحروق أو الجروح ، وهو علاج طبيعي مذهل لحب الشباب يساعد العسل على تنظيف بشرتك إذا كان حب الشباب ناتجًا عن مشاكل بكتيرية ، ولكن إذا كان حب الشباب ناتجًا عن هرمونات ،أو تهيج ،أو أي سبب آخر ، فقد يساعد في تهدئة التشققات الموجودة، وشفاء الجلد المتهيج ، مما قد يساعد في تحسين بشرتك.

هناك أنواع مختلفة من العسل. العسل الخام بالتأكيد هو الأفضل . يبدو العسل الخام مختلفًا يحتوي على نسبة أعلى بكثير من الإنزيمات المفيدة ، والتي يتم تغيير طبيعتها بسهولة عند غليها.

فوائد استخدامات العسل:

1.بالنسبة للنساء يستخدم العسل كمسك يضع منه على وجهك نصف ملعقة صغيرة ثم اشطفه بالماء الدافئ، وجففيها وضعي المرطب. يعمل العسل كمرطب، مما يعني أنه يساعد في الحفاظ على ترطيب بشرتك، لذلك قد لا يحتاج أصحاب البشرة الدهنية إلى استخدام مرطب.

بالاضافة أنه يعمل كمقشر، اخلطي نصف ملعقة صغيرة من العسل مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم أو القرفة. افركي على وجهك ثم اشطفيه بالماء الدافئ. يمكنك تنويع الكركم لمكونات التقشير المختلفة - استخدم بيكربونات الصودا لتقشير الوجه. استبدليها بالسكر البني في مقشر للجسم. قناع الوجه : اخلطي العسل الخام مع بياض البيض. يوضع على الوجه ويترك لمدة 10 دقائق حتى يجف.

2.الأرق: استخدام العسل للأرق هو ممارسة قديمة في الأيورفيدا. وفقًا لأدبيات الايورفيدا ،يعتبر العسل له تأثير منوم يمكن أن يساعد في التغلب على الأرق

3.البرد والسعال: استخدام العسل مع الزنجبيل ،أو الليمون هو علاج منزلي شائع لعلاج السعال الحاد . بخصائصه المضادة للفيروسات ، يُعتقد أن العسل يثبط النشاط الفيروسي في الجسم ، ويمنع نزلات البرد ، وبالتالي يوفر الراحة من السعال أيضًا

4.التهاب الحلق: استخدم اليونانيون القدماء العسل لعلاج التهاب الحلق ، والذي يمكن أن يكون بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية. في كلتا الحالتين ، يعتبر العسل لتخفيف الأعراض ، حيث يعتقد أن له خصائص مضادة للالتهابات. يمكنك محاولة إضافة العسل إلى شاي الزنجبيل أو الليمون وشربه دافئًا لتخفيف التهاب الحلق .

5.القرحة: أظهر بحث أن الاستهلاك المنتظم للعسل يمكن أن يقلل من نمو بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري المسؤولة عن التسبب في قرحة الاثني عشر . ومع ذلك ، توصي بعض الدراسات بإجراء المزيد من التجارب السريرية العشوائية لإثبات فعالية العسل في علاج أنواع مختلفة من القرحة.

6.صحة فروة الرأس: أظهرت دراسة بحثية أن طبيعة العسل المضادة للبكتيريا والفطريات والأكسدة يمكن أن تساعد في التخلص من قشرة الرأس وحكة فروة الرأس. خففي بعض العسل بالماء الدافئ وضعيه على فروة الرأس لعلاج حالات الشعر .