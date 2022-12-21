طقس الغربية الآن.. مائل للبرورة ورياح خفيفة بمراكز ومدن المحافظة.. صور

الغربية - محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، طقس مائل للبرودة مع وجود رياح خفيفة وشبورة، وذلك قبل ظهور أشعة الشمس منذ قليل بإنحاء المحافظة، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.

وكانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار، وكلف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارتى المرور والحماية المدنية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40%، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.