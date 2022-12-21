طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة والصغرى تسجل 15 درجة.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورا من محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، حيث تشهد عروس البحر المتوسط حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وحركة نشاط للرياح، ودرجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 15 درجة مئوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40%، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15.

ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى فى الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، استمرار رفع حالة الطوارئ استعدادًا للأمطار، بناء على توقعات هيئة الأرصاد هطول أمطار تبدأ خفيفة نهارًا الى متوسطه، بنسبة حدوث 30% الى 50% تقريبا، مع نشاط نشاط للرياح،واضطراب فى الملاحة البحرية.

وقال اللواء محمود نافع، إن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن سيارات ومعدات الشركة تتمركز،بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحى، إلى أنه تم توقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات فى المناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير الشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.