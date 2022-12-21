الأرصاد: انخفاض بالحرارة اليوم وأمطار خفيفة.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15.

وفى سياق متصل، كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أننا سنكون على موعد خلال يومى الأربعاء والخميس 21-22 ديسمبر، مع زخة شهب الدب الأصغر (الدببيات).

وأشار تادرس أن شهب الدب الأصغر Ursids تعتبر من الزخات الشهابية الخفيفة، حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة، وينتج عن طريق الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب Tuttle الذى تم اكتشافه عام 1790.

وأوضح أستاذ الفلك: "تسقط شهب الدببيات كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر Ursa Minor (بالقرب من النجم القطبى) وهو سبب تسميتها"، موضحا أن التوقيت السنوي لهذه الزخة يكون من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام، وتصل ذروتها فى ليلة 21 حتى بزوغ فجر 22 ديسمبر.