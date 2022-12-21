ضبط 5.5 طن مصنعات لحوم غير صالحة وإعدامها فى باب الشعرية

كتب سيد الخلفاوى

شهد حى باب الشعرية، اليوم، نشاطا مكثفا بقيادة العميد وليد بعيزق رئيس حى باب الشعرية وبالتنسيق مع شرطة المرافق والطب البيطرى، حيث تم شن حملة مكبرة بنطاق الحى، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص كائن فى حارة المستوقد بشارع بالخراطين وبحوزته 4 أطنان مصنعات من اللحوم بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إعدامهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط طن ونصف مصنعات من اللحوم بمخزن بحارة الفجالة غير صالحة للاستخدام الآدمى وتم إعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة تكثيف الحملات التي تستهدف سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، ومصادرة جميع السلع المخالفة للمواصفات.

وشدد المحافظ على ضرورة المرور الميداني المستمر على الأسواق والمجال التجارية والتصدي بكل حزم لكل صور الغش التجاري وتداول سلع منتهية الصلاحية حرصا على صحة وسلامة المواطنين ، كما وجه سيادته مديريتي الطب البيطري والتموين بضرورة المراجعة المستمرة للمعروض من اللحوم بالمجازر والمتاجر ولا سيما مع اقتراب حلول أعياد الميلاد المجيد.

وفى سياق آخر تفقد اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سوق العبور لمتابعة توافر احتياجات مواطني العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة بأسعار مناسبة، وبدأ محافظ القاهرة جولته بعقد لقاء موسع مع تجار السوق ناقش خلاله آليات ضبط ومراقبة الأسعار فى أسواق الجملة والتجزئة باعتبار سوق العبور أكبر أسواق توفير المواد الغذائية بالقاهرة، كما يعد مؤشرًا رئيسيًا لحركة الأسعار فى أسواق التجزئة.