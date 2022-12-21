اليوم السابع
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الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 11:29 ص
أكرم القصاص
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ضبط 26 مخبزا بلديا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 10:54 ص
ضبط 26 مخبزا بلديا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة- فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 26 مخبز بمركزى وادى النطرون والدلنجات لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية . 
 
من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على أهمية  التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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تهريب الدقيق المدعم

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