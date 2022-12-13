حبس عامل بتهمة حيازة سلاح نارى وحشيش فى الزاوية الحمراء

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الزاوية الحمراء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة سلاح نارى ومواد مخدرة.

ونجحت الداخلية فى ضبط سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص وكمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديريـة أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من محل سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملكه" وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,250 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.