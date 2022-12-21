اليوم السابع
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الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 08:56 م
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ضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 08:03 م
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية، وأحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا" - مقيمين بمحافظة الشرقية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والدراجات النارية وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيهاً تقريباً).
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الاتجار فى المخدرات

مكافحة المخدرات

اسلحة وذخائر

وزارة الداخلية

الامن العام



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