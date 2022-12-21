ضبط أدوية بقيمة 2 مليون جنيه مخالفة لاشتراطات التخزين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت إدارة التجارة الداخلية ب مديرية التموين بالشرقية، أدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة داخل مخزن يُدار بدون ترخيص ب الزقازيق ، قيمتها 2 مليون جنيه.

وشنت حملة مكبرة مشتركة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية برئاسة محمد الميهي ، والدكتورة هبة رفعت رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، واللواء عمر الحوام رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية، تم المرور على بعض مخازن الأدوية غير المرخصة ، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 11692/2022 جنح أول الزقازيق ضد "م .م.أ"، صاحب مخزن أدوية بناحية الحسينية أول الزقازيق لإدارته بدون ترخيص وحيازة أدوية في درجة حرارة غير مناسبة وتقدر قيمتها السوقية بحوالى 2 مليون جنيه.

كما توجهت الحملة للمرور علي ثلاجات حفظ اللحوم والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للاشتراطات القياسية والمواصفات الصحية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر الآتية وجاءت بياناتها علي النحو التالي : المحضر رقم 11770/2022 جنح أول الزقازيق ضد "م .ع م"، صاحب ثلاجة مجمدات لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر 11 كرتونة لحم برازيلى زنة الكرتونة 24 كيلو جرام كما تم التحفظ على 6 كرتونة لحم زنة الكرتونه 24 كيلو جرام.

والمحضر رقم 11771/2022 جنح أول الزقازيق ضد "ب .م م"، صاحب ثلاجة بحلقة السمك لعدم الإعلان عن الأسعار.

والمحضر رقم 15016/2022 جنح ثان الزقازيق ضد " ع . ع . ع"، صاحب ثلاجة مجمدات بناحية الإشارة لعدم وجود شهادة صحية.

المحضر رقم 4833/2022 جنح ثالث العاشر من رمضان " و . ش .ع "، صاحب محل بيع مواد غذائيه لعدم وجود شهادات صحية.

والمحضر رقم 4834/2022 جنح ثالث العاشر من رمضان ضد " ا .م .م" صاحب محل بيع أدوات منزلية لعدم الإعلان عن الأسعار.

المحضر رقم 4835/2022 جنح ثالث العاشر من رمضان ضد "ي .ج .ي" صاحب محل بيع أدوات حدايد وبويات لعدم الإعلان عن الأسعار.