اليوم السابع
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الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 10:10 م
أكرم القصاص
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صور.. العالم هذا المساء.. الأمير هارى فى مأزق بسبب لعبة تسخر من الملكة إليزابيث فى غرفته.. ماريا كارى فى أداء غنائى مؤثر برفقة ابنتها الصغيرة.. نمساوية تنفق 50 ألف دولار على عمليات التجميل لتشبه الدمية باربى

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 10:00 م
صور.. العالم هذا المساء.. الأمير هارى فى مأزق بسبب لعبة تسخر من الملكة إليزابيث فى غرفته.. ماريا كارى فى أداء غنائى مؤثر برفقة ابنتها الصغيرة.. نمساوية تنفق 50 ألف دولار على عمليات التجميل لتشبه الدمية باربى هارى وميجان
وكالات

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الأمير هارى فى مأزق بسبب لعبة تسخر من الملكة إليزابيث فى غرفته

 
 
 
يبدو أن الأمير هاري قد وقع في مأزق حيث شوهدت لعبة "هجومية للغاية" تسخر من الملكة الراحلة والأمير فيليب في غرفته في مقطع من الفيلم الوثائقي. وحسب ما نشر موقع الديلي ميل في صورة ظهرت السلسلة المكونة من ستة أجزاء ، يمكن رؤية Cards Against Humanity على الأرض بجوار الدوق وهو يرتدي زيه العسكري داخل Nottingham Cottage.
 
الأمير هارى
الأمير هارى
هارى وميجان
هارى وميجان

ماريا كارى فى أداء غنائى مؤثر برفقة ابنتها الصغيرة

قدمت ملكة الكريسماس ماريا كارى أداءً مؤثرًا مع ابنتها مونرو خلال فيلم "ماريا كارى.. عيد ميلاد سعيد للجميع.. عطلة خاصة لمدة ساعتين"، والذى بث أمس الثلاثاء على شبكة سى بى إس.

بدت ماريا كاري أنيقة للغاية أثناء احتفالها بمناسبة أعياد الكريسماس في مدينة نيويورك، أثناء توجهها إلى ماديسون سكوير جاردن لحضور حفل عيد الميلاد يوم الجمعة الماضي.. ارتدت المغنية وكاتبة الأغاني البالغة من العمر 52 عامًا وقتها معطفًا أبيض ضخمًا ظهرت مميزة فيه.
 
ماريا كارى وابنتها
ماريا كارى وابنتها
ماريا كاري تغني برفقة ابنتها
ماريا كاري تغني برفقة ابنتها
ماريا كاري تغني مع ابنتها الصغيرة
ماريا كاري تغني مع ابنتها الصغيرة
ماريا كاري وابنتها
ماريا كاري وابنتها

نمساوية تنفق 50 ألف دولار على عمليات التجميل لتشبه الدمية باربى

 
انفقت سيدة نمساوية، أكثر من 50 ألف دولار على عدد ضخم من عمليات التجميل، مثل فيلر الشفاه وتعديلات أخرى فى الجسم، لتتحول إلى هيئة تشبه الدمية باربى، مشيرة إلى أنها ليس لديها خطط للتوقف.
 
وقالت المرأة النمساوية: "شفتاى الضخمة هى على الأرجح أكثر العمليات وتعديلات الوجه المثيرة للجدل، فالناس إما يحبونها أو يكرهونها وأنا مهووسة بها"، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست".
 
وقالت فتيشى، وهى فى أواخر العشرينيات من عمرها وتنحدر من فيينا، "لن أتوقف عن العمليات الجراحية أبداً، لا أستطيع العيش بدونها، أنا لست مدمنًة، لكننى مهووسة بذلك".
 
فتاة تنفق آلاف الدولارات على عمليات التجميل
فتاة تنفق آلاف الدولارات على عمليات التجميل
فتاة تجرى عمليات تجميل لتشبه باربى
فتاة تجرى عمليات تجميل لتشبه باربى

 


العالم هذا المساء

الأمير هارى

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الملكة إليزابيث

ماريا كارى

الكريسماس

باربي



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