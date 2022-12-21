صادرات مواد البناء تسجل 5.7 مليار دولار أول 10 اشهر من 2022

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء، أن إجمالى صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء للفترة من يناير إلى اكتوبر 2022 سجلت قيمة وقدرها 5 مليارات و751 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 بقيمة قدرها 5مليار و326مليون دولار بزيادة بنسبة 8%.

وكشف المجلس التصديرى، ارتفاع صادرات القطاع للفترة من يناير الى سبتمبر 2022 لتسجل قيمة قدرها 5 مليارات و105مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 والتي حققت الصادرات فيها قيمة قدرها 4 مليار و785 مليون دولار بزيادة بنسبة 7%.

وخلال النصف الأول من 2022 كشف المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022 بنسبة 20% لتصبح 3 مليارات و693 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 والتي سجلت قيمة قدرها 3 مليارات و80 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مواد البناء خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة بـ 2 مليار و345 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021 بزيادة قدرها 36%.

صادرات القطاع كانت سجلت ارتفاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.