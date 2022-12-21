سياسي أمريكي: "CIA" منظمة إرهابية ويجب حلها

كتب- وكالات

وصف السياسي الأمريكي المرشح السابق في انتخابات مجلس النواب جيفري يانج، وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأنها "أسوأ منظمة إرهابية في العالم"، داعيا لإلغائها.

وكتب يانغ عبر "تويتر": "كانت وكالة المخابرات المركزية أسوأ منظمة إرهابية في العالم منذ أن تأسست عام 1947... يجب إلغاؤها الآن"، وذلك حسب ما نقلت وسائل إعلامية روسية عدة.

وأضاف "لقد تسببت (CIA) في العديد من المشاكل، ليس في المجال الاقتصادي فحسب، بل وفي الجيوسياسة أيضا، فضلا عن ارتكابها جرائم حرب في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن "أصابعها القذرة في كل مكان".

وانتقد يانج الحكومة الأمريكية لإرسالها أسلحة إلى من أسماهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا"، قائلاً: "كنت أعتقد أن الأمريكيين كانوا ضد النازيين بشكل عام منذ الحرب العالمية الثانية.

تغريدة يانج وانتقاده للمساعدات المقدمة إلى أوكرانيا ، تأتي بالتزامن مع زيارة يجريها الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكى اليوم الأربعاء للولايات المتحدة الأمريكية يلتقى خلالها بالرئيس جو بايدن والعديد من قيادات الكونجرس الأمريكى بهدف توفير المزيد من الدعم العسكرى الذى تقدمه واشنطن لبلاده لمواجهة القوات الروسية خلال الحرب التى تدور رحاها الآن فى أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يقوم زيلينسكى بزيارة البيت الأبيض والكونجرس الأمريكى وإجراء محادثات مع أعضاء لجنة الدفاع الوطنى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، كما أنه من المتوقع أن يلقى كلمة أمام الكونجرس فى وقت لاحق اليوم.

وتأتي تلك الزيارة تأتى فى وقت يستعد فيه الكونجرس الأمريكى للتصديق على مساعدات جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 45 مليار دولار؛ بينما تعلن واشنطن عن نيتها تقديم صواريخ باتريوت (أرض-جو) المتطورة لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية فى مواجهة القوات الروسية، موضحًا أن تلك الحزمة الجديدة من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تتجاوز مطالب الرئيس بايدن بالموافقة على مساعدات بقيمة 37 مليار دولار.