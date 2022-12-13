خلاف بين أوكرانيا وإدارة بايدن بسبب "صواريخ باتريوت".. جارديان تكشف التفاصيل

كتبت نهال أبو السعود

تطالب أوكرانيا الولايات المتحدة والدول الغربية بإمدادها بصواريخ باتريوت الحديثة للدفاع عن الشبكة القومية للكهرباء في البلاد من الهجمات الروسية المكثفة على البنية التحتية، إلا أنها لم تحصل على إجابة قاطعة لطلبها، وفقا لصحيفة الجارديان.

في تصريحات لرئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميكال، أكد حاجة بلاده الماسة لصواريخ الدفاع الجوي لصد الهجمات الروسية والحد من أعداد السكان الفارين من مناطق القصف إلى مناطق أكثر أمانا تتوافر فيها الخدمات الأساسية من وسائل تدفئة وكهرباء وإمدادات مياه.

كذلك طالبت أوكرانيا حلفاؤها الغرب بتوفير أنظمة صواريخ دفاع جوي حديثة إلى جانب صواريخ باتريوت في ظل تزايد المخاوف من أن تؤدي موجات جديدة من الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى نزوح أعداد كبيرة من المناطق التي دمرتها الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة مازالت ترفض تقديم منظومات دفاع جوي حديثة ومتطورة لأوكرانيا بينما باءت بالفشل محاولات بولندا لإقناع ألمانيا بتقديم بطاريات صواريخ باتريوت لأوكرانيا بعد رفض برلين لطلبها.

وتبذل اوكرانيا قصارى جهدها من أجل إقناع الغرب بتوفير المساعدات اللازمة لتعزيز قدرتها على صد الهجمات الروسية، حيث طالب الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي نظيره الامريكي بتوفير المزيد من الدعم لحماية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على الرغم من أنه لم يحدد نوعية الأسلحة المطلوبة للوفاء بهذا الغرض.

ووفقا للتقرير، أدت الهجمات الصاروخية إلى تعطيل ما يقرب من 50 في المئة من الشبكة القومية للطاقة في اوكرانيا، وأعلن البيت الأبيض تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بما قيمته 275 مليون دولار متضمنة صواريخ هيمارس متعددة الأغراض، إلا أن البيت الأبيض لم يبدي أية رغبة في تقديم صواريخ باتريوت المتطورة.