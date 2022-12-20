اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:40 م
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سعر الذهب الآن فى مصر يسجل 1655جنيها للجرام من عيار 21

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:30 م
سعر الذهب الآن فى مصر يسجل 1655جنيها للجرام من عيار 21 الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تحركا طفيفا بحوالي 5 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1655 جنيها للجرام  ونستعرض أسعار الذهب وفق آخر تحديث للأسعار وقد تشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة، وسط تغيرات مستمرة في سعر الأعيرة المتداولة في السوق. 
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1419 جنيها.
 
عيار 21 سجل 1655 جنيها.
 
عيار 24 سجل 1890 جنيها.
 
والجنيه الذهب 13240 جنيه.
 

أسعار الذهب عالمياً 

انخفضت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات أمس، بعد أن قفزت بالقرب من مستوى 1800 دولار للأونصة خلال الجلسة حيث استفاد المعدن الأصفر من ضعف الدولار قليلاً وأسعار النفط الخام القوية.في ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراي نحو 2.50 دولار أو 0.1% إلى 1797.70 دولار للأونصة.
 
وتعرض الذهب لضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى نحو 4.25%.حيث تزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب غير المدرة للعائد.
 
أما في الصين أكبر مستهلك للذهب، قالت الحكومة إنها ستكثف الإجراءات لتحقيق الاستقرار في اقتصادها وسط الأضرار الناجمة عن كوفيد-19.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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