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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 18 كيانا روسيا و40 شخصية بينهم نائب رئيس الوزراء

الخميس، 15 ديسمبر 2022 05:54 م
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 18 كيانا روسيا و40 شخصية بينهم نائب رئيس الوزراء الخزانة الأمريكية
كتب محمد جمال

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 18 كيانا روسيا وأكثر من 40 شخصية تشمل القطاع المالي ونائب رئيس الوزراء، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

كما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل بنكي "في تي بي" و"روس بنك".


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