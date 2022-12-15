الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 18 كيانا روسيا و40 شخصية بينهم نائب رئيس الوزراء

كتب محمد جمال

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 18 كيانا روسيا وأكثر من 40 شخصية تشمل القطاع المالي ونائب رئيس الوزراء، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

كما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل بنكي "في تي بي" و"روس بنك".