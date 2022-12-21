رئيس مياه المنوفية يكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين وطلبة مدرسة المياه

كرم اليوم المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، المتفوقين علميا من أبناء العاملين بالشركة بالمرحلة الإعدادية والثانوية العامة وطلبة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بديوان عام الشركة.

وقال رئيس الشركة، إن احتفالية اليوم تثمن لجهود العاملين بها فى رعاية النشىء من أبنائهم وغرس قيم حب العلم والتفوق، وتعزيز الشعور لدى الأباء والأمهات من اسرة الشركة بالولاء والأنتماء وبأننا نقدر مجهودهم فى رعاية أسرهم، وتجمع اليوم هو تقليد معتاد تقوم بة الشركة تجاه العاملين وأبنائهم فالعاملين هم الثروة الحقيقية التى تعتمد عليها الشركة فى تنفيذ خطط التطوير بكافة القطاعات ودعمهم وتنمية مهاراتهم، وتثمين لإنجازاتهم مع أولادهم.

وأضاف نجيب، أن تكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا، يأتى من باب التحفيز والحث على مواصلة التفوق، رغم ظروف العمل، والضغط الواقع على كاهل الأسرة فى مواصلة العطاء داخل الشركة، والتربية، ومتابعة الأبناء من أجل تفوقهم، وحصولهم على أعلى الشهادات الجامعية وأنه فخور بهم وبأولياء أمورهم على ما بذلوه فى سبيل توفير كافة سبل الدعم لأبنائهم وإخراج هذا الجيل الذى يبنى مصر على علم ووعى.

وأكد نجيب، أنه تم تكريم نحو 20 من المتفوقين دراسيا، منهم 6 بالمرحلة الإعدادية، و4 بالمرحلة الثانوية، و10 من طلبة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية وتم تحفيزهم، وتسليمهم شهادات تقدير ومكافأة مالية من أجل مواصلة التفوق الدراسى، للاستفادة منهم فى المستقبل، والمشاركة الفعالة فى تقدم، ورفعة مصرنا الحبيبة، لأن مصر لا تنهض إلا بسواعد أبنائها المخلصين والمتفوقين، والمبدعين فى كل المجالات، وفى شتى العلوم.