رئيس جامعة كفر الشيخ: الأبحاث في السيارات الكهربائية المستخدمة للطاقة النظيفة مهمة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، ختام مؤتمر الشرق الأوسط الدولي لنظم القوي الكهربية “MEPCON 2022” في الدورة الثالث والعشرين ، والذي تنظمه كلية الهندسة بالجامعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، فى ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الفتاح هلال، عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ أن المؤتمر ناقش 139 بحث علمي، من خلال 35 جلسة علمية و 6 محاضرات عامة فضلًا عن تنظيم معرض كبير لرعاة المؤتمر، مقدماً الشكر لكل من شارك فى إعداد وإنجاح المؤتمر، وقال أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر يحظى باهتمام ودعم ومتابعة ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق ، وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالى والبحث العلمى التي شهدت تطورًا ملحوظًا في نشر ثقافة العلوم والابتكار.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، حرص إدارة الجامعة، على تأهيل خريجيها لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي من خلال تحديث برامج الدراسة بما يتواكب مع التطورات العالمية لمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون جامعة بحثية تهتم بالبحث العلمي وليس مجرد جامعة مانحة للشهادات الدراسية فقط.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بقرار اللجنة القيادية لمؤتمر الشرق الأوسط الدولي لنظم القوي الكهربية MEPCON بالإجماع بضم الأستاذ الدكتور عبد الفتاح هليل عميد كلية الهندسة جامعة كفرالشيخ إلى عضويتها.

جاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الثالث والعشرين للمؤتمر الذي تنظمه كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022، وهو ما شهد به وأثنى عليه أعضاء اللجنة والمشاركين في فعاليات المؤتمر والمتابعين له.

وأشار الدكتور عبد الفتاح هليل ،عميد الكلية، ورئيس المؤتمر ،إلي أهمية المؤتمر كونه يلقى الضوء على أحدث البحوث والدراسات والتقنيات، في مجال هندسة القوى الكهربية والطاقة الجديدة والمتجددة ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء، مؤكداً أن المؤتمر يعتبرعرضاً دولياً ممتازاً لنشر نتائج البحوث الأصلية، الأفكار الجديدة، وخبرات التطوير العملية التي تركز على كل من الجانب النظري والعملي للأكاديميين والباحثين والمهندسين والمتخصصين في الصناعة.

وأوضح عميد كلية الهندسة ،الدكتور عبد الفتاح هليل، أن المؤتمر ناقش 139 بحث علمي خلال 35 جلسة علمية و 6 محاضرات عامة و تنظيم معرض كبير لرعاة المؤتمر، كما أوصى المؤتمر بالتأكيد على أهمية الأبحاث العلمية في مجال التحريك الكهربي ليتواكب مع متطلبات الدولة في هذا المجال لأهمية ذلك في الفترة القادمة طبقا لرؤية مصر2030، وأهمية الأبحاث في السيارات الكهربائية والسيارات المستخدمة للطاقة النظيفة، معلناً قرار اللجنة القيادية إسناد مؤتمر MEPCON 2023 الى كلية الهندسة جامعة المنصورة، مقدماً درع الجامعة الى الدكتور مازن عبدالسلام ممثلا عن اللجنة القيادية للمؤتمر، كما كرم جميع الشركات الراعية ونقيب المهندسين بكفرالشيخ وأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر.