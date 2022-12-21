رئيس جامعة دمياط يفتتح نادى الجامعة لأعضاء هيئة التدريس

دمياط معتز الشربينى

افتتح الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط اليوم الأربعاء، نادى الجامعة لأعضاء هيئة التدريس بحضور الدكتور عبد الحميد عبد الفتاح السيد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات.

وأكد الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، أن العمل بالنادي سيبدأ تجريباً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر فى أيام العمل فقط، في هذه المرحلة التجريبية.

وبهذه المناسبة توجه الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين الأجلاء الذين يحملون على كواهلهم أشرف رسالة والذين يباهون بأداء أقدس مهمة وأسمى غاية من خلال تأدية مهامهم الأكاديمية بكليات الجامعة كافة.

من ناحية أخرى، وجه رئيس الجامعة بتقديم منح للدراسة المجانية لخريجي مدرسة النور للمكفوفين بدمياط.

ويذكر أن جامعة دمياط تقدمت 29 مركزا ‏عن عام 2021 في تصنيف المقياس الأخضر Green Metric 2022 محققة المرتبة 433 عالميا والمرتبة العاشرة محليا .

والجدير بالذكر ان تصنيف "المقياس الأخضر العالمي" يهتم بالجامعات الخضراء ‏الصديقة للبيئة والذي تنظمه إندونيسيا، ويعتمد هذا التصنيف على ستة معايير رئيسية هي: الإحصائيات الخضراء والبنية التحتية والطاقة والتغيرات ‏المناخية، وتدوير النفايات، واستخدام الرشيد للمياة والمواصلات والتعليم والبحث العلمى.