خلافات زوجية تدفع عامل للشروع فى قتل زوجته بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

دفعت الخلافات الأسرية عامل إلى الشروع في قتل زوجته بعد التشاجر معها في أوسيم بمحافظة الجيزة، حيث طعنها بسلاح أبيض إلا انها تم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى لإسعافها، بينما سلم المتهم نفسه إلى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات زوجية، وأرشد عن أداة الاعتداء، فتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمركز شرطة أوسيم، باعتداء أحد الأشخاص على زوجته داخل مسكنهما، وتم نقل المجني عليها إلى المستشفى مصابة بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

تم إخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث، وإجراء التحريات وضبط مرتكب الجريمة.

بتكثيف التحريات تبين لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، أن عامل تشاجر مع زوجته بسبب خلافات أسرية، وخلال المشاجرة اعتدى عليها بسلاح أبيض، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وخلال إجراء التحريات سلم الزوج المتهم، نفسه إلى مركز شرطة أوسيم، واعترف بارتكاب الجريمة، وذكر أنه تشاجر مع زوجته بسبب خلافات بينهما، مما دفعه للاعتداء عليها بسلاح أبيض، وأكد أنه لم يقصد قتلها.

تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرة المجني عليها، ووجهوا اتهاما للزوج بارتكاب الجريمة، والشروع في قتل زوجته، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.