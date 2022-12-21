جامعة كفر الشيخ تعلن إطلاق القوافل المتخصصة للقرى الأكثر احتياجاً

واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بتقديم الشكر لأعضاء اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية على الجهد المبذول خلال ماراثون الانتخابات في إطار من الشفافية والنزاهة.

ووجه رئيس الجامعة اتحاد الطلاب الجديد بتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات وقدرات الطلاب واستثمار طاقاتهم وأفكارهم والعمل على تعزيز الوعي الوطني والتوعية بدور الشباب في الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع مشاركة الطلاب في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واتخاذ كافة الإجراءات والالتزام بالقواعد استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول وفقاً للخريطة الزمنية.

كما وجه رئيس الجامعة بتعزيز قدرات طلاب كلية التربية وتزويدهم بمهارات متميزة تتفق مع التطور المتلاحق في أساليب التعليم انطلاقاً من جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد معلم متميز ودعم جودة التعليم في مصر، كما استعرض المجلس موقف الكليات في الجودة والاعتماد.

وأكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ استمرار إطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة للقرى الأكثر احتياجاً ، واستمرار تنظيم الزيارات الطلابية للمشروعات القومية بهدف تعريف الشباب الجامعي على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية كبرى بالمحافظات، وحجم الإنجاز والتطوير الذي تنفذه الدولة.

كما أكد دسوقي، تكثيف إطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة للقرى الأكثر احتياجا للنهوض بالتنمية الصحية والبيئية والمجتمعية والتوعوية في مختلف المجالات في إطار جهود الجامعة المستمرة في خدمة المجتمع المحلي والتأكيد على المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية.

وشدد رئيس الجامعة على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الانفاق، وترشيد استهلاك الكهرباء كاملة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وتكليف السادة عمداء الكليات والمعاهد والسيد أمين عام الجامعة بمراجعة مرافق الكليات والمعاهد والمباني والمنشآت والوحدات المختلفة بالجامعة للتأكد من سلامتها والتأكد من تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.