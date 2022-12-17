«حياة كريمة» تختتم نشاطها في كلية طب الفم والأسنان بجامعة كفرالشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت كلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ، ندوة بعنوان "تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، بمشاركة الدكتور أحمد سليم عضو مؤسسة حياة كريمة، وإشراف الدكتور رشدى العدوى وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث - منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، تحت رعاية رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس الجندى، عميد الكلية، والدكتور عبير عبدالوهاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وحضور طلاب من مختلف الفرق الدراسية.

يأتى ذلك تحت شعار " تعزيز جهود العمل التطوعى "، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، واستكمالًا للنجاح الذى حققته الندوات التوعوية بالجامعات المصرية، والتى تنظمها مؤسسة "حياة كريمة".

قالت الدكتورة إيناس الجندى، عميد الكلية، أن الندوة تستهدف نشر ثقافة العمل التطوعى بين شباب الكلية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز الجمهورية.

وشرح الدكتور أحمد سليم،عضو مؤسسة حياة كريمة، المشروع القومى لتطوير الريف المصـرى "حياة كريمة" لطلاب كلية طب الفم والأسنان، واطلاعهم على الجهود التنموية المبذولة، مؤكداً أن مبادرة حياة كريمة أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر، والذى يهدف إلى إحداث تغيير جذرى فى حياة المواطنين الأكثر احتياجًا.

وقالت الدكتورة إيناس الجندى، عميد الكلية، تضمنت الندوة عرض فيديو تعريفى عن المبادرة الرئيسية "حياة كريمة" توعية الشباب بالمبادرة وتم استعراض، إنجازات المبادرة منذ بدايتها فى 2019، واشتراك أكثر من 23 منظمة حكومية ومجتمع مدنى، وآلية العمل فى القرى المستهدفة حتى إنجاز جميع الأعمال بها، والفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، والشباب والرياضة والزراعة والبيئة والرى ومحور تبطين الترع والصرف الصحى ومياه الشرب ومحور بناء الإنسان ومحور التمكين الاقتصادى، وأهمية المتطوعين، وكيفية التطوع والاشتراك فى هذه المبادرة الشاملة وأهميتهم كمتطوعين فى كل قرية للتعرف على المستحقين فى كل قرية، وتعريف المجتمع وفئاته من شباب ونساء وأطفال وشيوخ بحياة كريمة ومدى الاستفادة الواضحة فى القرى.