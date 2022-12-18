اليوم السابع
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جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفدا طلابيا من جامعة هونج كونج.. صور

الأحد، 18 ديسمبر 2022 09:45 م
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفدا طلابيا من جامعة هونج كونج.. صور جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج
الدقهلية - محمد الحبشى

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استقبل الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان، وبتنظيم من الدكتور حمدى حسنى، وفدا طلابيا من طلاب السنة النهائية بكلية طب الأسنان بجامعة هونج كونج لزيارة جامعة المنصورة الجديدة.
 
وتأتي الزيارة إطار التعاون الدولي والتبادل الطلابي لجامعة المنصورة الجديدة ، باستقبال وفد من طلاب للسنة النهائية بكلية طب الأسنان جامعة هونج كونج والمكون من 14 طالب وطالبة، وذلك للتعرف على الانظمه التعليمية داخل الصرح المصري  العملاق  كأحد جامعات  الجيل الرابع المصرية و ذلك ضمن مشروع تخرج طلاب جامعه هونج كونج (International Capstone Experience Program).
 
وتضمنت الزيارة برنامج علمى مكثف عن الحشوات التجملية للأسنان والتركيبات الثابت وزراعة الأسنان و بيولوجيا الفم، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 
وشارك طلاب هونج كونج طلاب كلية طب أسنان المنصورة الجديدة، بعض الأنشطه العلمية والترفيهية، إضافة إلي تفقد الطلاب الضيوف لمدينة المنصورة الجديده، إحدي مدن الجيل الرابع ، والإستمتاع بجمالها و المناظر الطبيعية حيث كانت إقامتهم بالسكن الطلابي بالجامعة. 
 
وتعد كلية طب الأسنان  جامعة هونغ كونج هي من الكليات الرائده على مستوى العالم ، وهي المؤسسة الوحيدة في هونغ كونغ التي توفر درجة البكالوريوس والدراسات العليا في طب الأسنان، وابتي تأسست الكلية عام 1982 وتقع في مستشفى الأمير فيليب للأسنان. حسب تصنيف QS تصنف كليه طب الاسنان في المرتبة الثانيه عالميا ، وحصدت المرتبه الأولى في ذات التصنيف في الأعوام 2016 و 2017 و 2018على التوالي.
 
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (2)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (2)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (3)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (3)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (4)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (4)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (5)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (5)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (6)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (6)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (7)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (7)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (9)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (9)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (15)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (15)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (16)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (16)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (17)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (17)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (18)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (18)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (19)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (19)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (20)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (20)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (21)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (21)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (22)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (22)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (23)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (23)

جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (24)
جامعة المنصورة الجديدة تستقبل وفد طلابى من جامعة هونج كونج (24)
 

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