ثقافة الأقصر تناقش استثمار طاقات ذوى الهمم والتربية السليمة للأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، على مدار الـ24 ساعة الماضية، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "استثمار طاقات ذوى الهمم"، تحدث خلالها مصطفى عبد العاطى مسئول المكتبة، عن تنمية المهارات الفكرية لذوى الهمم، واندماجهم رياضيا وثقافيا وفنيا، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "التربية السليمة للأطفال"، تحدث خلالها الدكتور عبده الضوى عن التربية السليمة ودور الأسرة والأطفال والسلوك فى التربية والتربية السليمة فى نجاح الأطفال.

وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "التلوث المائى"، تحدث خلالها حسن سعدى عن التلوث المائى ومسببات التلوث المصانع والإنسان والطبيعة والنقل البحرى، بجانب ذلك قدم نادى التكنولوجيا بالقصر محاضرة بعنوان "شرح برنامج الورد"، حيث أوضحت المدربة كريمة جمعة استخدامات برنامج الورد وفتح البرنامج، شرح واجهة البرنامج، حفظ الملف، تغيير لون الخط، تكبير وتصغير حجم الخط، محاذاة النص، القص والنسخ واللصق، تنسيق الخط الغامق bold والمايل italic والـ underline، التعداد النقطي built، الترقيم numbering، إضافة جدول Table، إضافة صورة picture، عمل إطار للصفحة.

وأقام قصر ثقافة الطود عرض إنشاد ديني للمنشد زين العابدين التهامى وقصيدة بعنوان "يطاردني الأسي"، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر دوري ثقافي لبراعم المكتبة أسئلة فى المعلومات العامة أدارته عطيات محمد وتكريم المتفوقين، بينما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة قراءة قصة عن سيدنا هود وصالح تأليف كمال السيد، وتحدث الشيخ محمد أحمد عن الرسل والأنبياء ولماذا الله سبحانه وتعالى كلفهم برسالات في نشر الأديان السماوية وكان خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،وتطرق الحديث مع الأطفال الصغار عن نظافة القلب والسريرة وطاعة والأدب مع الوالدين، والمدرسين، ذلك بحضور أطفال حضانة روضة أولى العزم وحضانة روضة الجنة كيدز.

فيما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ سهرى سباق، كما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "كيفية استخدام خامات البيئة" تنفيذ رنا محمد، وورشة فنية بعنوان "أنت وطفلك" تنفيذ الشيماء محمد مرجان بمشاركة حضانة الحرية، فيما نفذت ورشة أشغال فنية بعنوان "كيفية إعادة تدوير علب التونة" نفذتها فاطمة بغدادى مدرب جلود وحرف يدوية، بالإضافة إلى ذلك أعد عرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدمت أغنية "حبيبتي يا مصر" غناء فارس مصطفى، أغنية أجرى أجرى غناء المجموعة، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال بالقرية من الطبيعة باستخدام الالوان الفلوماستر وذلك لتنمية مهارات الرسم والتلوين عند الطفل تنفيذ سمر محمد، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة حرف يدوية "ورشة كروشية" للسيدات بالقرية لتنمية الأسرة نفذتها منى عبد الرحمن.



تعليم الأطفال الرسم بقصور الثقافة



ثقافة الأقصر تناقش استثمار طاقات ذوى الهمم



جانب من ورش الحكى لدعم الأطفال بقصور الثقافة



دورات تعليم الكمبيوتر بقصور ثقافة الأقصر