تعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص بمصانع الألومنيوم بـ2.4 مليار دولار

كتب عبد الحليم سالم

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من أصول الشركات مع التوسع في خطوط الإنتاج الجديدة ،بما يساهم في إضافة موارد دولاريه للاقتصاد الوطنى .

ومؤخرا عرض الدكتور مهندس محمود مصطفى عصمت ،وزير قطاع الأعمال العام ،العديد من الفرص الاستثمارية على المبادرة الرئاسية "ابدا" .. خلال اجتماع بمسؤلى المبادرة .. تعرف على أبرز الفرص بمصانع مصر للالومنيوم والتى تبلغ استثمارها نحو 2.47 مليا دولار.

1 - مشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي :

تخطط شركة مصر للألومنيوم ؛لتطوير وإعادة التأهيل المصهر الحالي، وتقييم النفقات الرأسمالية المطلوبة لضمان التشغيل لنحو 25 إلى 30 عامًا أخرى من العمر التشغيلي للمصهر الحالي بما في ذلك الامتثال لجميع قوانين ومعايير الصحة والسلامة والاشتراطات البيئة.

حيث سيعمل المشروع على زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية من (260.000 طن سنة) إلى نحو (320.000 طن سنة) ، وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية المتوقعة 300 مليون دولار أمريكي.

2 - مشروع جديد بسفاجا

تخطط شركة مصر للألومنيوم لإنشاء مصنع إنتاج جديد في سفاجا بطاقة انتاجية تصل الى 300,000 طن سنة ، حيث يهدف المشروع بشكل رئيسى الى تغطية نسبة 30% من احتياجات السوق المحلي، ونسبة 70% من التصدير ، قد يتضمن المصنع أيضا ( بتكلفة اضافية اضافة وحدة خاصة بإنتاج الألومينا من خام البوكسيت لتقليل تكلفة الانتاج، حيث تقوم الشركة حاليا باستيراد الألومينا من دول مختلفة، وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية المتوقعة 1.9 مليار دولار أمريكي.

3 – مصنع إنتاج الجنوط

تخطط شركة مصر للألومنيوم لإطلاق مشروع جديد لتصنيع الجنوط الألومنيوم عن طريق تقنية (LPDC)، وذلك باستخدام الألومنيوم المصهور، حيث تبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 2 مليون جنط من سبائك الألومنيوم سنويا من مختلف الأنواع والأحجام (65) لإنتاج 17 بوصة ، 35% لانتاج 18 بوصة ، وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالي 154 مليون يورو.

4 - مشروع جديد لإنتاج رقائق الألومنيوم

جاری حاليًا دراسة انشاء مشروع جديد لإنتاج رقائق الألومنيوم للوفاء باحتياجات السوق المحلية ، حيث تبلغ واردات مصر من هذا المنتج حوالي 120 مليون دولار سنويا.