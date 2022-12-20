14 فرصة استثمارية متاحة للقطاع الخاص العالمى والمحلى بشركات قطاع الأعمال العام

كتب عبد الحليم سالم

تمتلك وزارة قطاع الاعمال العام عشرات الفرص الاستثمارية الجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي من خلال شركاتها التابعة، سواء الشركات المدرجة في البورصة أو الشركات غير المدرجة والتي يمكن دخول مستثمر أو شريك استراتيجي فيها وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام.

تعرف على 14 فرصة استثمارية.

1 - طرح حصة 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة التي تعد واحدة من أكبر الشركات في مجالها في إفريقيا والشرق الأوسط.

2 – حققت الشركة إجمالي أقساط خلال العام المالي 2021/2022 بلغت قيمتها 9.2 مليار جنيه.

3 - إجمالي استثمارات الشركة في 30/6/2022 بلغ 43.1 مليار جنيه .

4 – طرح حصة إضافية في البورصة من شركة مصر لصناعة الألومنيوم من خلال طرح حصة لا تقل عن 25% من شركة مصر للألومنيوم، تمتلك، القابضة للصناعات المعدنية (89.837%).

5 – طرح حصة إضافية من شركة الصناعات الكيماوية كيما، حيث تمتلك القابضة للصناعات الكيماوية (69.817%)، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى (20.21%).

6 – طرح حصة إضافية من شركة مصر لصناعة الكيماويات، حيث تمتلك القابضة للصناعات الكيماوية (53.18%)، وبنك مصر ش.م.م (16.364%).

7 – تم طرح شركة دمياط لتدول الحاويات في البورصة .

8 – استحواذ صناديق استمثارية على حصص كبيرة في شركات النصر للتعدين، السبائك الحديدية، والدلتا للصلب، وسيناء للمنجنيز، والمكس للملاحات، والمعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وشركة بيوت الأزياء الراقية "هانو- بنزايون.

كما يمكن طرح الشركات المتميزة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير وعلى رأسها، المساهمة المصرية (العبد)، والنصر للمبانى والانشاءات (إيجيكو)، ومصر لأعمال الاسمنت المسلح، والمعادى للتنمية والتعمير، النصر العامة للإسكان والتعمير.

9- زيادة حصص الشركات المدرجة فى البورصة منها على سبيل المثال شركة "باكين " حيث تمتلك القابضة للصناعات الكيماوية (44.63%)، وبنك مصر ش.م.م (10.52%).

10ـ طرح شركة مصر الجديدة للإسكان؛ تمتلك القابضة للتشييد والتعمير (72.251%) ويمكن طرح حصة أكبر منها وهو متوقع الفترة المقبلة.

11- يمكن زيادة حصص الطرح على سبيل المثال الإسكندرية للأدوية تمتلك القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (60.00%)، كما تمتلك القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (59.9954%) من شركة ممفيس.

وتمتلك القابضة للأدوية (60.30%) من الشركة العربية للأدوية، وتمتلك (66.67%) من شركة النيل للأدوية، وتمتلك (60.00%) من شركة القاهرة للأدوية.

12 - كما يمكن زيادة حصص الطرح من شركة مصر للفنادق، تمتلك القابضة للسياحة والفنادق والسينما (50.696%)، وكذلك اسكندرية لتداول الحاويات التى تمتلك القابضة للنقل البحرى والبرى (55.3693%) منها والهيئة العامة لميناء الإسكندرية تمتلك (7.63%) .

13 – زيادة حصة طرح شركة القناة للتوكيلات الملاحية، حيث تمتلك القابضة للنقل البحرى والبرى نحو (91.705%).

14 - طرح حصة من الشركة العامة للخزف والصينى "شيني"، حيث تمتلك القابضة للصناعات المعدنية ش.م.م (57.365%) .