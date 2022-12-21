تجميل شوارع وميادين مدينة إسنا بالأقصر ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر تواصل العمل فى فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر"، والتى تقام بالتعاون بين مجلس مدينة إسنا بقيادة اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، مع مدرسة الفرنسيسكان المشتركة بإسنا، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مصر المثمرة" بزراعة مليون شجرة مثمرة وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا إنه بدأت المبادرة بزراعة عدد من الأشجار بالمدينة، بجانب وضع لافتات إرشادية تحث المواطنين على مدى أهمية النظافة وزراعة الأشجار، وترشيد الاستهلاك فى استخدام المياه، مع حث المواطنين على مدى خطورة التغيرات المناخية وأسبابها وكيفية مواجهتها.

واستمراراً للمبادرة قام طلاب مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات التابعة لإدارة إسنا التعليمية جنوب محافظة الأقصر، بزراعة 100 من الأشجار الخضراء، وذلك حفاظاً على البيئة والمناخ من التلوث، وفى إطار إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "اتحضر للأخضر" وتماشياً مع توصيات المؤتمر الدولى للمناخ الذى قامت الدولة باستضافته بشرم الشيخ.

وأوضحت صباح حلمى، مديرة المدرسة، أن الطلاب والطالبات بالمدرسة شاركوا بأنفسهم فى زراعة الأشجار داخل مدرستهم وخارجها بالمناطق العامة بالمدينة، وذلك للمشاركة في الحفاظ على البيئة، وتضمنت فعاليات اليوم، مشاركة طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في عمل زراعة الأشجار وتعليق لوحات ارشادية بالشوارع العامة لتوعية المواطنين للحفاظ على البيئة، وإهداء لافتة كبيرة تم وضعها بمدخل معبد إسنا لأحياء المنطقة الأثرية، وعرض عروض فنية وفرعونية ورياضية من الطلاب والطالبات أمام السياح الأجانب بمنطقة معبد إسنا.

كما أشارت مديرة المدرسة إلى أن مبادرة الرئيس السيسى لزيادة المسطحات الخضراء "اتحضر للأخضر"، تبعث بداخلنا الأمل حول ما يبذل من جهد كبير للحد من التغيرات المناخية، مضيفةً أن المؤتمر الدولي للمناخ الذي قامت الدولة باستضافته بشرم الشيخ يعبر عن مدى قوة مصر الخضراء للحفاظ على البيئة بين دول العالم، مشيرة إلى أن قيام تلاميذ المدرسة بغرس الأشجار منذ الصغر هو أمر يخلق بداخلهم مسئولية بناء بيئة نظيفة وخضراء صديقة للبيئة.



العمل بتجميل مبهج لشوارع وميادين مدينة إسنا بالأقصر



تجميل مبهج لشوارع وميادين مدينة إسنا بالأقصر



تجميل مدينة إسنا بالأقصر ضمن مبادرة اتحضر للأخضر



رئيس مدينة إسنا وقيادات المدينة ضمن مبادرة اتحضر للاخضر



زراعة الأشجار فى شوارع المدينة