تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل بالمحلة لجلسة 15 يناير

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال والدة الضحية والتى أكدت بأن نجلها قُتل على يد المتهمين وقاموا بذبحه وفوجئت بالواقعة عندما أبلغونى بأن نجلى يرقد بالمستشفي بين الحياة والموت

وأشارت إلى أن نجلها وصل المستشفي وحالته متأخرة وفقد الكثير من دمه بسبب تعرضه لإصابة بالغة وتوفي داخل المستشفي متأثرا بإصابته.

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال شهود الواقعة الذين أكدوا أن المتهمين تشاجرا مع المجني عليه أثناء تواجدهم في عزاء أحد أصدقائهم، وبعد العزاء قاموا بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء وتم نقله للمستشفي.

وترجع الواقعة لشهر يونيه الماضي بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول جثة طفل للمستشفي العام مصاب بجرح طعني بالرقبة وحالته حرجة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الوقوف على ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما وتجديد حبسهما عدة مرات وإحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات.