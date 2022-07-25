اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 05:06 م
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"الطب البيطري" يشكل لجنة لمتابعة الموقف التنفيذى للمجزر الآلى بدمياط

الإثنين، 25 يوليه 2022 03:27 م
"الطب البيطري" يشكل لجنة لمتابعة الموقف التنفيذى للمجزر الآلى بدمياط مدير عام الطب البيطري بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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قام الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطري بدمياط وبرفقته أعضاء لجنة تطوير المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس قسم المجازر بالمديرية بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المجزر الآلى.

بحضور ممثلي وازرة التنمية المحلية والجهات التنفيذية لمشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر ومحطة تدوير مخلفات حيوانية وكومبوست بدمياط.

ويقام المشروع على مساحة 12 فدانا بمنطقة شطان حيث تم استعراض مستجدات أعمال الإنشاءات ونسب التنفيذ لمكونات المشروع المختلفة، أكد مدير عام الطب البيطرى على متابعة الدكتور منال عوض محافظ دمياط المستمر للمشروع الذى يهدف إلى تشجيع الذبح داخل المجازر ويعمل بصورة متكاملة لإنتاج لحوم ذات جودة عالية بالتالي الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


دمياط

المجزر الالى

الطب البيطرى



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